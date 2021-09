Erster Saisonsieg für Oliver Glasner und seine Eintracht

Eintracht Frankfurt hat am Donnerstag in der neunten Bewerbspartie dieser Saison den ersten Sieg gefeiert. Die Hessen gewannen in der Fußball-Europa-League auswärts gegen Royal Antwerpen 1:0, womit Oliver Glasner nach zuletzt sechs Unentschieden in Folge seinen ersten vollen Erfolg auf der Eintracht-Trainerbank bejubeln durfte.

Martin Hinteregger spielte bei den Deutschen durch, Stefan Ilsanker wurde in der 72. Minute eingetauscht. Das entscheidende Tor erzielte Goncalo Paciencia in der 91. Minute aus einem Elfmeter.