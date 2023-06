Erster Einkauf: Rapid präsentiert den neuen Abwehrchef

Interesse von israelischen Top-Klubs gab es zwar, Cvetkovic absolviert aber erst jetzt mit 27 Jahren seinen ersten größeren Transfer.

"Große Vorfreude"

Nenad Cvetkovic sagt bei seiner Präsentation: „Ich bin mir bewusst, welche Strahlkraft dieser Klub hat und insbesondere auch darüber, was der Verein den Fans bedeutet. Die Rapid-Tugenden passen perfekt zu meiner Persönlichkeit und Spielweise, daher verspüre ich eine große Vorfreude für die nächsten Jahre.“

Katzer erklärt: „Wir hatten Nenad schon lange am Radar, ich war auch persönlich in Israel vor Ort, um mir ein genaues Bild von ihm machen zu können. Wir sind davon überzeugt, dass er sowohl sportlich als auch von der Persönlichkeit her eine absolute Bereicherung sein wird. Mit Nenad konnten wir nicht nur einen robusten Innenverteidiger verpflichten, sondern auch einen Spieler, der auf dem Platz die Führungsrolle übernehmen kann und auch soll.“

Auch Cheftrainer Zoran Barisic ist überzeugt: „Mit Nenad bekommen wir einen erfahrenen Spieler dazu, der mit seiner Physis und seinem Spielstil unsere Defensive auf alle Fälle verstärken wird.“

Ebenfalls verstärkt werden soll das zentrale Mittelfeld.