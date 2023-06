Zimmermann-Leihe von Rapid zum WAC mit einem Fragezeichen

"Gerade in seinem Alter und für seine Entwicklung ist es aber enorm wichtig, Woche für Woche Spielminuten zu sammeln. Diese können wir ihm auch für die kommende Saison nicht garantieren, daher macht die Leihe zum WAC für beide Seiten absolut Sinn. Wir werden Berni und seine Entwicklung in den kommenden Monaten weiterhin ganz genau beobachten", erklärt Katzer in der offiziellen Aussendung.

Fragliche Option

Ob die Wolfsberger die gewünschte Kaufoption bekommen, lässt Katzer offen. „Über Klauseln oder Optionen spreche ich nicht. Das habe ich bei Niki Hedl auch nicht getan“, sagt Katzer.

Bei der Vertragsverlängerung von Hedl gab es Vermutungen, dass der Teamtormann im Gegenzug zu seiner Unterschrift eine Ausstiegsklausel bekommen hätte. Tatsächlich wurde mit Hedl ganz ohne Klausel oder Option verlängert.