Ex-Legionär Lasnik trainiert bei Kapfenberg mit

2005 kickte Andreas Lasnik in lukrativen Magna-Zeiten noch im Mittelfeld der Wiener Austria und schaffte von dort sogar den Sprung ins Ausland. Bei Alemannia Aachen in der zweiten deutschen Liga sowie bei Willem II und NAC Breda in den Niederlanden heuerte der Steirer an. In der Eredivisie brachte es Lasnik, der nicht unbedingt für seine Schnelligkeit, dafür aber für gefährliche Standards bekannt ist, immerhin auf neun Tore in 50 Partien für seine beiden Klubs. Nach einem halben Jahr ohne Verein muss es der mittlerweile 29-Jährige billiger geben und sich beim Kapfenberger SV fit halten.

Austria Lustenau verstärkte sich derweil mit Innenverteidiger Christoph Kobleder vom LASK. Der 23-Jährige, der bereits Bundesliga- und Erste-Liga-Erfahrung vorweisen kann, wollte unbedingt nach Vorarlberg, weil seine Freundin dort lebt.

Gleich drei neue Spieler auf einen Schlag hat Hartberg geholt. Der 20-jährige Daniel Gremsl, der im Winter zur Admira gewechselt war, kommt auf Leihbasis zurück.Der 32-jährige bosnische Innenverteidiger Velibor Vasilic wurde von Zeljeznicar Sarajevo verpflichtet. Für das linke Mittelfeld kommt zudem der 20-jährige Peter Zulj von den Rapid Amateuren.