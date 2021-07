Eine Mogelpackung mit dem Segen der Liga

Von der Bundesliga erhielt Liefering die Lizenz ohne Auflagen, einen Aufstieg in die höchste Spielklasse kann der ÖFB trotzdem verhindern. Laut den Satzungen des Fußballbundes behält sich nämlich dieser das Recht vor „um die sportliche Integrität der ÖFB-Klubwettbewerbe zu gewährleisten, dort einzugreifen und angemessene Maßnahmen zu treffen, wo die Gefahr besteht, dass ein und dieselbe natürliche oder juristische Person die Führung, die Verwaltung und/oder die sportlichen Leistungen von mehr als einem am gleichen Bewerb teilnehmenden Verein beeinflusst.“ Aus dem ÖFB-Cup wurde Liefering wegen des Einflusses von Red Bull bereits ausgeschlossen.

Ein Kooperationsspieler darf laut ÖFB-Meisterschaftsregeln „an einem Spieltag nur einmal zum Einsatz kommen“. Im Europacup können diese laut Auskunft der Bundesliga von Salzburg eingesetzt werden, weil diese ja bei den Salzburgern aufrecht gemeldet bleiben. Das heißt also, dass potenzielle Kooperationsspieler wie Hinteregger oder Lazaro Mittwoch für Salzburg in der Champions League und Freitag für Liefering in der Ersten Liga spielen könnten. Von Salzburg dürfen diese am darauffolgenden Wochenende in der Bundesliga aber nicht eingesetzt werden.