13.769 Fans peitschten Wacker zum Ligaerhalt

Dafür hatte der FAC Grund zum Jubeln. Der Aufsteiger ist eine weitere Saison in der Bundesliga am Ball, das 0:0 gegen den LASK vor 2500 Zuschauern war nur mehr die Pflichterfüllung für die Wiener. Den Grundstein zum Klassenerhalt hatte der FAC schon letzte Woche mit dem 2:1-Auswärtssieg in Hartberg gelegt. Für die Steirer, die sich in den letzten Jahren den Ruf als "unabsteigbar" angeeignet hatten, ist die Zeit in der Bundesliga hingegen abgelaufen. Das 3:5 in St.Pölten besiegelte den Abstieg.