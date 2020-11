Erst Brügge, dann Bayern: Tage der Wahrheit für Dortmund

Borussia Dortmund stehen in dieser Woche zwei richtungsweisende Partien bevor. Vom Abschneiden in den Duellen mit dem FC Brügge heute in der Champions League und mit dem Dauerrivalen FC Bayern am Samstag in der Liga wird auch abhängen, ob der Ruhrpott zum Druckkessel wird. „Das wird eine Woche, in der wir einiges bewegen können“, weiß Lizenzspielerchef Sebastian Kehl.

In der Champions League hält Borussia Dortmund nach zwei Partien bei drei Punkten und steht deshalb in Brügge bereits unter Zugzwang. Eine Niederlage würde den angepeilten Einzug in die K.o.-Phase in weite Ferne rücken.

Doch gerade auswärts tat sich die Borussia zuletzt sehr schwer. Die vergangenen vier Partien in Mailand (0:2), Barcelona (1:3), Paris (0:2) und Rom (1:3) gingen allesamt verloren. „Auswärts haben wir Verbesserungspotenzial“, sagt Sportdirektor Michael Zorc.

Der drohende Ausfall von Abwehrchef Mats Hummel macht die Aufgabe in Belgien nicht leichter. Der Routinier musste am Samstag in Bielefeld mit einer Muskelverletzung vom Feld, nachdem er zuvor beide Treffer zum 2:0-Erfolg erzielt hatte. Ob es für einen Einsatz am Samstag gegen den FC Bayern reicht, wird laut Hummels zum „Wettrennen gegen die Zeit“.

Das Fehlen des Weltmeisters von 2014 würde den BVB schwer treffen. Schließlich stehen mit Emre Can (Corona) und Dan-Axel Zagadou (Knie) zwei weitere Abwehrspieler nicht zur Verfügung. Immerhin soll Torjäger Erling Haaland in den Kader zurückkehren, der in Bielefeld wegen leichter Knieprobleme geschont worden war.