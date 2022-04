Erneute Tumorbehandlung: Fußball-Legende Pelé wieder im Krankenhaus

Die brasilianische Fußball-Legende Pelé ist zur weiteren Behandlung eines vor mehr als einem halben Jahr entdeckten Tumors wieder in eine Klinik gebracht worden. Der Zustand des dreifachen Weltmeisters (1958, 1962, 1970) sei gut und stabil und er dürfte in den kommenden Tagen aus dem Krankenhaus entlassen werden, berichteten brasilianische Medien unter Berufung auf das Albert-Einstein-Hospital in São Paulo am Dienstag (Ortszeit).