Fußball-Legende Pelé: Vom Nationalhelden zum Einsiedler

Der König

„O Rei“ hatten sie Pelé einst genannt, den König. Doch der lebt nicht in einem Palast, sondern zurückgezogen in seinem Haus in São Paulo. Sein Sohn Edinho sagt: „Man muss sich vorstellen: Er ist der König, er war immer eine so imposante Figur – und jetzt kann er nicht mehr richtig gehen. Es beschämt ihn, das führt zu einer gewissen Depression.“

Pelé gab Brasilien einst ein Gesicht, es war stolz und erfolgreich. Pelé wurde aber auch zu einem globalen Phänomen – mit der Zeit begeisterte er nicht mehr nur Brasilien, sondern die ganze Welt. Er war der erste weltweite Fußballstar und sorgte für eine unglaubliche Massenhysterie. Diese schuf etliche Legenden rund um den Mythos Pelé.

Als Pelé mit dem FC Santos 1967 auf Tournee ging, die auch nach Nigeria führte, schlossen Regierung und Rebellen einen 48-stündigen Waffenstillstand, die Soldaten saßen zusammen auf der Tribüne und bejubelten jeden Ballkontakt des Stars.

Als Pelé im November 1969 sein 1.000. Tor erzielte, stürmten die Zuschauer den Platz, zogen ihm ein Trikot mit der Nummer 1.000 an. Das Spiel musste für eine halbe Stunde unterbrochen werden. In ganz Brasilien läuteten die Glocken.

Als Pelé in einem WM-Qualifikationsspiel eine Rote Karte erhielt, waren die gegnerischen Fans darüber so aufgebracht, dass der Schiedsrichter Pelé weiterspielen ließ.

Pelé war jener Fußballer, der Sagen wahr werden ließ und das in jener Zeit, in der die ersten Fernseher erschwinglich wurden – die ideale Plattform. Als sich der Stürmer 1970 während eines WM-Spiels in Großaufnahme seine Schuhe band, schossen die Umsätze des Sportartikelherstellers in die Höhe.