Nächste Pleite: Deutschland blamiert sich auch gegen Kolumbien

Für eine kurze Unterbrechung sorgten zwei Aktivisten der Gruppe Letzte Generation, die in der ersten Hälfte zielstrebig auf das deutsche Tor von Marc-André ter Stegen zuliefen. Sie trugen T-Shirts mit der Aufschrift "Stoppt den fossilen Wahnsinn!" und schienen sich am Tor festmachen zu wollen. Ordner hielten sie aber davon ab - auch ter Stegen griff mit ein. "Weil die Bundesregierung nach wie vor Kohle aus Kolumbien importiert und verfeuert, unterbrachen wir heute das Fußball-Länderspiel in Gelsenkirchen", twitterte die Gruppe.