Erfolge und Misserfolge österreichischer Nachwuchs-Nationalteams

Das Abenteuer der U-20-WM 2015 in Neuseeland soll sich acht Jahre später in Indonesien wiederholen: Die U-19-Nationalmannschaft von Martin Scherb kämpft in der Slowakei um einen der nur fünf Startplätze für europäische Teilnehmer an der Endrunde 2023.

Geträumt werden darf auch von einer Sensation wie 2007, als aus Talenten wie Erwin „Jimmy“ Hoffer, Sebastian Prödl oder Zlatko Junuzovic rot-weiß-rote Fußball-Helden wurden, die nach der Rückkehr von der U-20-Weltmeisterschaft in Kanada immer und immer wieder das Wunder von Platz vier erklären sollten.