Der Eisenstädter Chukwuemeka brachte England auf die Siegerstraße

Tempo-Unterschied

Nach und nach bekamen die Österreicher Probleme mit dem Tempo des EM-Favoriten. Ramsey traf aus der Drehung an die Stange (30.). Noch vor der Pause ging England in Führung: Die Österreicher konnten weder den Pass von Chukwuemeka in die Tiefe verhindern, noch die Hereingabe von Scarlett und auch nicht den Abschluss von Chukwuemeka aus kurzer Distanz (43.). Der 18-jährige Torschütze wurde übrigens als Sohn nigerianischer Eltern in Eisenstadt geboren, aufgewachsen ist er bereits in Northampton. Jetzt ist er Profi in der Premier League bei Aston Villa.

Kurz nach der Pause hatten die Engländer die Vorentscheidung auf dem Fuß. Nach einem Ballverlust von Querfeld scheiterte Scarlett an der Stange und Ramsey am Österreicher Omic, der auf der Linie rettete (47.). In Minute 65. war es dann so weit: Der 17-jährige Devine traf nach einem Zuspiel von Chukwuemeka ins Kreuzeck. Weil Demir im Gegenzug nur das Lattenkreuz traf, wurde es nicht mehr spannend.

Das zweite Spiel der Gruppe zwischen Serbien und Israel endete 2:2. Am Mittwoch spielt Österreich gegen die Israel.