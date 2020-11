Entscheidung um den letzten Gegner für Österreich bei der EURO

Fünf Monate, nachdem die EURO 2020 hätte ausgetragen werden sollen, werden im Play-off die vier letzten Startplätze ausgespielt. Erstmals gibt es für erfolgreiche Teilnehmer der (noch vor Corona ausgetragenen) Nations League Tickets für die auf Juni 2021 verschobene EM-Endrunde.

Noch mehr als die Partien Serbien – Schottland, Ungarn – Island und Nordirland – Slowakei ist das Underdog-Duell Georgien – Nordmazedonien in Tiflis (18 Uhr) von besonderem Interesse für den ÖFB. Denn der Sieger kommt in die Österreich-Gruppe mit den Niederlanden und der Ukraine. Sowohl für die Georgier als auch für die Nordmazedonier wäre es die erste Teilnahme an einer A-Endrunde.