Englands Fußballerinnen gewinnen "Finalissima" gegen Brasilien

Englands Fußballerinnen haben die erste Auflage der "Finalissima" für sich entschieden. Die Europameisterinnen setzten sich am Donnerstagabend im Londoner Wembley-Stadion gegen Südamerikameister Brasilien mit 4:2 im Elfmeterschießen durch. Die Gastgeberinnen waren durch Ella Toone in der 23. Minute in Führung gegangen, Andressa Alves erzwang für Brasilien mit einem späten Tor das Elfmeterschießen (93.). Eine Verlängerung gibt es in diesem Wettbewerb nicht.