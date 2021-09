Greaves ist noch immer mit 357 Treffern in 516 Spielen für Tottenham, Chelsea und West Ham Rekordtorschütze der englischen Erstligageschichte.

Der Stürmer war auch Tottenhams Rekordtorschütze. Zwischen 1961 und 1970 erzielte er in 379 Spielen für die Spurs 266 Tore, davon 220 in 321 Liga-Spielen. In der Saison 1962/63 gelangen ihm 37 Liga-Tore in einer Saison - bis heute Vereinsrekord bei den Nord-Londonern. "So einen wie ihn wird es im Fußball nicht noch einmal geben", schrieben die Spurs am Sonntag.