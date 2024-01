Paukenschlag in England: Star-Trainer Klopp verlässt Liverpool

Der deutsche Trainer Jürgen Klopp verlässt nach dem Ende dieser Saison den FC Liverpool. Das teilte der englische Spitzenclub am Freitag mit. Der 56-Jährige ist seit 2015 Trainer in Liverpool, sein Vertrag beim Premier-League-Spitzenreiter läuft noch bis Mitte 2026. Mit den "Reds" holte er 2019 den Titel in der Champions League, im Jahr darauf die Meisterschaft in der Premier League.