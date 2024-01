Kantersieg gegen Crystal Palace: Arsenal gelingt Befreiungsschlag

Arsenal hat auf die Siegerstraße zurückgefunden. Nach zuletzt drei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie fertigte Englands Vizemeister am Samstag in der Premier League Crystal Palace mit 5:0 (2:0) ab. Die "Gunners" schoben sich als Tabellendritter bei einem Spiel mehr bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter Liverpool heran. Titelverteidiger Manchester City liegt punktegleich mit den Londonern auf Platz zwei.

