Empörung nach antisemitischen Vorfällen bei Römer Derby

Nach dem Römer Stadtderby gibt es in Italien Empörung über das Verhalten und Auftreten der Fans von Lazio, die mit rassistischen und antisemitischen Ausfällen negativ auffielen. Einige Fußball-Anhänger des Tabellenzweiten der Serie A hatten am Sonntag während des 1:0-Sieges gegen die AS Roma auf den Rängen zum Teil judenfeindliche Gesänge angestimmt, wie Medien berichteten. Sportminister Andrea Abodi nannte die Vorfälle "inakzeptabel".