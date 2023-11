Letzter EM-Quali-Tanz in Estland: Österreich will den Gruppensieg

Das menschliche Gehirn ist schon ein komplexes Gebilde. Da dürfen Fußballer beispielsweise nicht an das Spiel gegen Deutschland denken, weil davor am Donnerstag (18 Uhr/live auf ServusTV) das Gastspiel in Estland auf dem Programm steht und alleinig in den Köpfen herumschwirren sollte. Wenn es gelingt, die Gedanken dermaßen zu kanalisieren, dann steht einem erfolgreichen Abschluss in der EM-Quali für Österreich nichts im Wege.

