Fußball-Liebe: So sieht der Ball für die EM 2024 in Deutschland aus

EM-Eröffnung am 14. Juni 2024

Am 2. Dezember dieses Jahres werden die Gruppen in der Hamburger Elbphilharmonie ausgelost, auch Österreich wird dabei in einem der Töpfe liegen. Die EM beginnt am 14. Juni 2024 mit dem Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft gegen einen noch unbekannten Gegner in München. Das Finale wird am 14. Juli in Berlin gespielt.