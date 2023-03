EM-Qualifikation live: So steht es bei Österreich gegen Estland

Acht Partien in Folge hatten die Balten nicht verloren, ehe es am Donnerstag in Budapest eine 0:1-Testspielniederlage gegen Ungarn setzte. In der Nations League gelangen 2022 vier Siege in vier Partien - allerdings in der niedrigsten Liga gegen die Fußball-Zwerge Malta und San Marino.

Dazu sprechen auch die beiden bisherigen Duelle klar für Österreich: In der erfolgreichen Qualifikation für die WM 1998 gab es zwei ÖFB-Siege. Beim 2:0 im April 1997 in Wien erzielten Ivica Vastic und Peter Stöger die Tore. Am 20. August 1997 siegten die Österreicher in Tallinn mit 3:0. Rekordtorschütze Toni Polster erzielte einen Hattrick.