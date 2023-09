EM-Qualifikation live: So steht es bei Schweden - Österreich

Dienstagabend zählt es. Das magere 1:1 im Test gegen die Republik Moldau sollte verdaut sein, heute treten Österreichs Fußballer in Schweden zum Hit in der EM-Qualifikation an. Die für den ÖFB bisher so erfolgreich verlaufene Qualifikation könnte ab 20.45 Uhr in Stockholm noch einmal getoppt werden. Mit einem Auswärtssieg kann das Nationalteam vermutlich schon den entscheidenden Schritt zur Endrunde 2024 in Deutschland machen.