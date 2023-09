Rangnick nach dem 3:1: „Und jetzt wollen wir den Gruppensieg“

David Alaba freute sich: „Wir sind superstolz und glücklich. Wir wollen jetzt weitermachen, wir sind geil drauf, es macht wirklich sehr viel Spaß im Moment.“ Da sahen auch seine Kollegen so. Philipp Lienhart hielt fest: „Jetzt wollen wir den Gruppensieg, ich finde, wir sind ziemlich abgebrüht.“

Xaver Schlager: „Jeder Sieg tut gut, so einer bringt Glücksgefühle. Wir haben es in schwierigen Phasen richtig gut gemacht, da steckt harte Arbeit dahinter. Jetzt wollen wir so weitermachen. Noch haben wir nichts erreicht. Wir freuen uns über die Situation.“

Und Stefan Posch meinte: „Nach der Pause waren wir eiskalt, mit dem Tor zum 1:0 ist der Knoten geplatzt. Wir haben ein richtig geiles Team.“