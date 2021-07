Kollers Auftrag an das Team: "Begeistern"

Marcel Koller ist in seinem Element. Endlich wieder. Das Funkeln in den Augen des Teamchefs erinnert an einen Buben, der endlich sein Lieblingsspielzeug zurückbekommen hat. Koller ist am liebsten Teamchef im eigentlichen, praktischen Sinne, übt und spricht auf dem Platz mit seiner Mannschaft.

Vier Wochen nach dem Triumph von Stockholm geht’s in das Finale der EM-Qualifikation – am kommenden Freitag in Montenegro, am Montag darauf in Wien gegen Liechtenstein. "Dabei ist die Zeit so schnell vergangen wie noch nie zuvor in einer Länderspielpause", sagt der Schweizer. Ein Termin jagte den anderen. Marcel Koller, das ist schließlich das Gesicht zur ausgebrochenen Euphorie.