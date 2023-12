Zwölf Teams, drei Plätze: Wer noch um die letzten EM-Tickets kämpft

Weg C:

Rein von der Weltrangliste sicher der schwächste Weg. Griechenland (47) ist das einzige Team aus dem Top-50 und empfängt im Halbfinale Kasachstan (100). Im zweiten Halbfinale hat Georgien (77) gegen Luxemburg (83) Heimvorteil. Außer Griechenland war noch keine der Nationen bei einer EM-Endrunde dabei.

Die Termine:

Die sechs Halbfinal-Partien gehen am 21. März 2024 über die Bühne, Anpfiffzeit ist 20.45 Uhr. Die drei Final-Spiele steigen fünf Tage später am 26. März. Die EM-Endrunde startet am 14. Juni 2024 mit dem Eröffnungsspiel in München.