Ein Steirer schrieb im Europacup österreichische Fußball-Geschichte

Nur zwei weiteren Österreichern gelang dieses Kunststück, im internationalen Klubfußball drei Tore in einer Hälfte zu erzielen (zwischen den Treffern durfte auch kein anderer Spieler netzen). Und beide waren Legenden und nach ihrer aktiven Karriere auch Teamchefs, aber keine Stürmer.

Ein Libero, ein Mittelfeld-Stratege

Im November 1956 wäre Ernst Happel fast zum Stolperstein für die übermächtige Traumelf von Real Madrid geworden, die als Titelverteidiger im Landesmeister-Pokal antrat. Nach dem 2:4 in Madrid gewann Rapid daheim mit 3:1. Happel, einer der besten Liberos damals, erzielte in der ersten Hälfte einen Hattrick (19. 38./Elfer, 41.). Hätte damals die Auswärtstor-Regel gegolten, wäre Rapid aufgestiegen. So gab es in Madrid ein weiteres Spiel, das Rapid 0:2 verlor – und die Spanier gewannen später erneut den Titel.