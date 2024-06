Unterhaltung und Erfolge – das deutsche Ziel zur zweiten EM-Etappe

Der Trainer versammelte die 26 Spieler am Dienstag vor dem Aufwärmen im sonnigen Herzogenaurach auf dem Platz zum Kreis und redete lange auf die Akteure ein.

Nagelsmann betonte, dass es für ihn wie beim 5:1 gegen Schottland um mehr als nur das Resultat gehe: „Für mich ist immer der erste Schritt, dass wir eine Art und Weise von Fußball zeigen, die Spaß macht. Ein Ticket kostet Geld. Der Aufwand, den die Fans auf sich nehmen, muss zurückgezahlt werden durch einen Fußball, der Spaß macht, der entertainen soll.“

Darum gelte: „Die Menschen schauen Fußball in ihrer Freizeit an. Und wir versuchen, das am Ende immer noch zu paaren mit einem guten Ergebnis.“