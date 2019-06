EM 2020: Vorrunden-Tickets ab 50 Euro

In der zweiten Verkaufsphase, die nach der Endrundenauslosung am 30. November 2019 beginnt, stehen für die Anhänger der teilnehmenden Mannschaften noch einmal 960.000 Tickets zur Verfügung. Eine weitere Verkaufsphase wird es im April 2020 geben, wenn die letzten vier am Turnier teilnehmenden Nationen nach den Playoffs der EM-Qualifikation (26. bis 31. März) feststehen. Neben Einzelkarten bietet die UEFA wieder “Follow My Team”-Tickets für Fans an, die ihrer Mannschaft durch das Turnier folgen wollen.

Ganz billig sind die Tickets freilich nicht. So kosten Eintrittskarten für die drei Gruppenspiele in München, dem einzigen deutschen Spielort der Europameisterschaft, je nach Kategorie 50, 125 und 185 Euro.