Ellbogenfraktur bei Ried-Stürmer Seiffedin Chabbi

Seiffedin Chabbi, der mit sechs Saisontoren erfolgreichste Stürmer von Bundesligist SV Ried, wird mit einer Ellbogenfraktur acht bis zehn Wochen ausfallen. Das teilten die Oberösterreicher am Montag in einer Aussendung mit. Der 28-jährige zog sich die Verletzung beim Testspiel gegen Vorwärts Steyr (1:1) am Samstag zu und soll am Mittwoch operiert werden.