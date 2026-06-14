Elfenbeinküste gegen Ecuador live: So steht es beim WM-Spiel

Erstmals seit 2014 konnte sich die Elfenbeinküste wieder für eine WM-Endrunde qualifizieren. Bei der Fußball-WM 2026 wollen die Afrikaner im vierten Anlauf erstmals die Gruppenphase überstehen. Der erste Gegner in der Gruppe E ist allerdings kein Spaziergang. Ecuador wurde in der Südamerika-Qualifikation Zweiter hinter Argentinien. Anpfiff ist um 1 Uhr (live ORF).