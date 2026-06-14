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Fußball-WM 2026

Elfenbeinküste gegen Ecuador live: So steht es beim WM-Spiel

In der Gruppe E der Fußball-WM 2026 treffen um 1 Uhr (live ORF) die Elfenbeinküste und Ecuador aufeinander.
14.06.2026, 23:00

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World Cup - CONMEBOL Qualifiers - Ecuador v Argentina

Erstmals seit 2014 konnte sich die Elfenbeinküste wieder für eine WM-Endrunde qualifizieren. Bei der Fußball-WM 2026 wollen die Afrikaner im vierten Anlauf erstmals die Gruppenphase überstehen. Der erste Gegner in der Gruppe E ist allerdings kein Spaziergang. Ecuador wurde in der Südamerika-Qualifikation Zweiter hinter Argentinien. Anpfiff ist um 1 Uhr (live ORF).

Gegner und Spielorte: Was Österreich in Amerika erwartet

Austragungsort ist das Lincoln Financial Field in Phildadelphia (USA).

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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