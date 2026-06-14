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Fußball-WM 2026

Nach kurzem Schock: Deutschland besiegt Curacao deutlich

Deutschland startet mit einem 7:1-Erfolg gegen Curacao in die WM 2026. Die kleine Karibikinsel konnte das DFB-Team zumindest zwischenzeitlich schocken.
Christoph Geiler
14.06.2026, 20:58

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FIFA World Cup 2026 - Group E - Germany v Curacao

Gäbe es im Fußball eine Tapferkeitsmedaille, dann wäre dem Nationalteam von Curaçao diese Auszeichnung gewiss. Für einen leidenschaftlichen, aufopferungsvollen und hochsympathischen Premierenauftritt bei der Weltmeisterschaft

Ungleiches Kräftemessen

Der WM-Neuling von der kleinen Karibikinsel mag zwar das Auftaktmatch gegen den vierfachen Weltmeister Deutschland erwartungsgemäß verloren haben, Curaçao hat dabei aber auch sicher viele Fußballfans für sich gewonnen.

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Bereits nach wenigen Minuten schien dieses ungleiche Kräftemessen den programmierten Verlauf zu nehmen. Ein eleganter Doppelpass zwischen Nmecha und Wirtz, ein eleganter Schlenzer ins Eck – und der Favorit lag nach sechs  Minuten in Führung. Damit bewahrheitete sich die Prognose eines KURIER-Reporters (Name der Redaktion bekannt), der vor dieser Partie über den Dortmunder gemeint hatte. Er trifft nicht nur im Training, sondern Nmecha. 

Curacao schockt Deutschland

Der frühe 0:1-Rückstand  ließ für die Inselkicker aus Curaçao schon das Schlimmste befürchten, doch der krasse Außenseiter wollte sich seinem Schicksal nicht einfach so ergeben. Während die Deutschen hochkarätige Chancen verjuxten, präsentierte sich die Nummer 82 der Welt vor dem Tor eiskalt.

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Comenencia bestrafte die Nachlässigkeiten der deutschen Defensive und erzielte von der Strafraumgrenze das erste WM-Tor für Curaçao. Den abgefälschten Schuss konnte auch Star-Goalie Manuel Neuer nicht bändigen, der sich seit dieser Auftaktpartie mit 40 Jahren ältester deutscher Teamspieler der Geschichte nennen darf.

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Comenencia jubelt über den zwischenzeitlichen Ausgleich

Klare Sache

Das 1:1 war ein Weckruf für das deutsche Team, das fortan den Schlendrian ins Abseits stellte und deutlich konsequenter agierte. So mutig sich die Spieler von Curaçao in die Schüsse warfen, so leidenschaftlich sie sich gegen die erwartete Niederlage stemmten, das Qualitätsniveau  zwischen dem vierfachen Weltmeister und den Kickern von der 150.000-Einwohner-Insel war schlicht zu groß.

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Noch vor der Pause waren die Deutschen wieder auf der Siegerstraße unterwegs: Ein Kopfballtreffer von Verteidiger Schlotterbeck und ein Elfmetertor von Havertz sorgten für die Vorentscheidung. Und als unmittelbar nach dem Seitenwechsel Musiala zum 4:1 traf, stellte sich nur mehr eine Frage: Wie hoch würde der Kantersieg von Deutschland ausfallen?

Der WM-Neuling kassierte dann doch noch eine richtige Packung: Brown (68.), Undav (78.) und abermals Havertz (87.) machten den deutschen Kantersieg perfekt.
Die Spieler von Curaçao müssen sich freilich nicht grämen. Rekordweltmeister Brasilien (5 WM-Titel) hat 2014 gegen Deutschland auch mit 1:7 verloren.

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