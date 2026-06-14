Nach kurzem Schock: Deutschland besiegt Curacao deutlich

Gäbe es im Fußball eine Tapferkeitsmedaille, dann wäre dem Nationalteam von Curaçao diese Auszeichnung gewiss. Für einen leidenschaftlichen, aufopferungsvollen und hochsympathischen Premierenauftritt bei der Weltmeisterschaft. Ungleiches Kräftemessen Der WM-Neuling von der kleinen Karibikinsel mag zwar das Auftaktmatch gegen den vierfachen Weltmeister Deutschland erwartungsgemäß verloren haben, Curaçao hat dabei aber auch sicher viele Fußballfans für sich gewonnen.

Bereits nach wenigen Minuten schien dieses ungleiche Kräftemessen den programmierten Verlauf zu nehmen. Ein eleganter Doppelpass zwischen Nmecha und Wirtz, ein eleganter Schlenzer ins Eck – und der Favorit lag nach sechs Minuten in Führung. Damit bewahrheitete sich die Prognose eines KURIER-Reporters (Name der Redaktion bekannt), der vor dieser Partie über den Dortmunder gemeint hatte. Er trifft nicht nur im Training, sondern Nmecha. Curacao schockt Deutschland Der frühe 0:1-Rückstand ließ für die Inselkicker aus Curaçao schon das Schlimmste befürchten, doch der krasse Außenseiter wollte sich seinem Schicksal nicht einfach so ergeben. Während die Deutschen hochkarätige Chancen verjuxten, präsentierte sich die Nummer 82 der Welt vor dem Tor eiskalt.

Comenencia bestrafte die Nachlässigkeiten der deutschen Defensive und erzielte von der Strafraumgrenze das erste WM-Tor für Curaçao. Den abgefälschten Schuss konnte auch Star-Goalie Manuel Neuer nicht bändigen, der sich seit dieser Auftaktpartie mit 40 Jahren ältester deutscher Teamspieler der Geschichte nennen darf.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/PAUL ELLIS Comenencia jubelt über den zwischenzeitlichen Ausgleich

Klare Sache Das 1:1 war ein Weckruf für das deutsche Team, das fortan den Schlendrian ins Abseits stellte und deutlich konsequenter agierte. So mutig sich die Spieler von Curaçao in die Schüsse warfen, so leidenschaftlich sie sich gegen die erwartete Niederlage stemmten, das Qualitätsniveau zwischen dem vierfachen Weltmeister und den Kickern von der 150.000-Einwohner-Insel war schlicht zu groß.