Wird Deutschland Weltmeister? Was für den Titel spricht - und was dagegen

Große Freude herrschte in Deutschland nach dem WM-Titel 2014 in Brasilien. Was folgte, war eine sportliche Talfahrt bei WM-Endrunden. Sowohl 2018 als auch 2022 endete die Reise der DFB-Elf bereits in der Gruppenphase. Für eine Fußballnation wie Deutschland eine Katastrophe. Dennoch zählt die Mannschaft von Julian Nagelsmann bei der Fußball-WM 2026 zum erweiterten Favoritenkreis. Deutschland bei der WM 2026: Titel-Anwärter? Was für eine Wiederholung von 2014 spricht – und was dagegen.

Plus: Turniermannschaft Trotz der blamablen Auftritte bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 hat die DFB-Elf historisch oft besser abgeschnitten, als es die individuelle Qualität im Vorfeld vermuten ließ. Gerade bei großen Turnieren zeigte sich immer wieder, dass Deutschland in der Lage ist, sich im Verlauf eines Wettbewerbs zu steigern.

Plus: Klare Idee Seit Nagelsmann übernommen hat, ist wieder eine klare Spielidee erkennbar. Vor allem das flexible Positionsspiel in der Offensive sorgt beim Gegner immer wieder für Verwirrung. Bei der Heim-EM 2024 zeigte Deutschland bereits, dass man mit Europas Top-Nationen mithalten kann, und scheiterte im Viertelfinale an Spanien.

Plus: Individuelle Klasse Jamal Musiala, Florian Wirtz oder Leroy Sané: Die DFB-Elf verfügt vor allem in der Offensive über hohe individuelle Qualität und ist jederzeit für Tore gut. Gerade in engen Spielen können diese Spieler mit Einzelaktionen den Unterschied ausmachen.

Minus: Fehlender Top-Stürmer Deutschland hat viele kreative Offensivspieler, aber keinen klassischen Stürmer auf Weltklasse-Niveau wie Erling Haaland, Kylian Mbappé oder Harry Kane. Mit Deniz Undav steht zwar eine klassische Nummer neun zur Verfügung, dennoch dürfte Nagelsmann eher auf Kai Havertz setzen. Der Arsenal-Legionär ist zwar spielstark, jedoch kein klassischer Torjäger.

Minus: Defensive Instabilität In den März-Testspielen gegen die Schweiz (4:3) und Ghana (2:1) zeigte Deutschland trotz Siegen defensive Schwächen, insbesondere bei schnellen Umschaltmomenten des Gegners. Hinzu kommt die Torhüterfrage. Nagelsmann machte den ehemaligen Welttorhüter Manuel Neuer kurzerhand wieder zur Nummer eins und verdrängte damit Oliver Baumann auf die Bank. Der 40-Jährige wird jedoch immer wieder von Verletzungen geplagt und verpasste auch die letzten beiden Testspiele. Gegen Curaçao soll Neuer allerdings fit sein und zwischen den Pfosten stehen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/ALEXANDER HASSENSTEIN Manuel Neuer (rechts) bekommt den Vorzug gegenüber Oliver Baumann (links).