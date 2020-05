EL: Rapid und Austria gegen Ende

Die Europa League hat ein Vermarktungs-Problem: An sich hätte der UEFA-Cup-Nachfolger helfen sollen, die Kluft zwischen der Champions League und ihrem kleinen Bruder zu verringern.

Ein Plan, der nur bedingt aufgegangen ist. Vor allem in den großen Fußball-Märkten führt die Europa League ein Schattendasein, das Interesse der Zuschauer und damit der TV-Sender in Ländern wie Deutschland, England, Spanien oder Italien ist, freundlich ausgedrückt, überschaubar. Kein Wunder also, das man bei der UEFA Überlegungen anstellt, den Bewerb abzuschaffen und dafür die attraktivere Champions League von 32 Teilnehmern auf 64 aufzustocken.

Ein Vorhaben, das vielerorts auf Ablehnung stößt. Bei Austria und Rapid zum Beispiel: Rapid-Präsident Rudolf Edlinger bezeichnet die Idee als "massiven Anschlag auf die kleinen Länder. Die Europa League ist für Vereine aus Ländern wie Österreich eine wichtige Sache. Wenn man sich da für die Gruppenphase qualifiziert, ist das ein essenzieller Bestandteil des Budgets", betonte der 72-Jährige.

Dass Klubs aus Top-Nationen wie England oder Italien im Nachfolgebewerb des UEFA-Cups zumeist nur mit B-Mannschaften antreten, ist für Edlinger kein Grund zur Abschaffung. "Auch wenn die Europa League für einige Vereine aus großen Ländern uninteressant ist - wir machen das Happel-Stadion so gut wie voll."