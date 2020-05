Bundesliga feilscht um TV-Vertrag

Nach den Vorstellungen Edlingers soll nun eine dritte Komponente eingeführt werden, die sich am sportlichen Abschneiden orientiert. Durch dieses in den meisten europäischen Ländern praktizierte System würden erfolgreichere Bundesligisten mehr kassieren. "Das bisherige Modell hat dazu geführt, dass wir weniger als zum Beispiel Wiener Neustadt bekommen haben, und das kann nicht sein", sagte Edlinger.

In den vergangenen Wochen drohte der Rapid-Präsident mehrmals mit einer Eigenvermarktung seines Klubs, sollte sein Begehren nicht umgesetzt werden. Diese Option könnte ab Freitag vom Tisch sein, denn zuletzt kamen Edlinger und Bundesliga-Vorstand Georg Pangl in einem gemeinsamen Gespräch einer Einigung nahe. "Die Eigenvermarktung würde Rapid am meisten bringen, aber wir sind bereit, einen Kompromiss einzugehen, wenn uns die Liga in der Sache der leistungsbezogenen Auszahlung entgegenkommt", erklärte Edlinger.

Liga-Chef Rinner kann sich die Einführung eines von Saison-Endplatzierungen abhängigen Aufteilungsschlüssels vorstellen. Dies würde nach Angaben des Steirers aber keinen Geldregen für Rapid bedeuten. "Wir haben das durchgerechnet. Der Unterschied zur jetzigen Situation wäre nicht allzu groß."