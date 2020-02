Eklat in Spanien: Trainer beleidigt Spieler vor Einwechslung

Takefusa Kubo gilt als die Zukunft des japanischen Fußballs. Der 18-Jährige steht nicht umsonst bei Real Madrid unter Vertrag. Derzeit ist der Rechtsaußen an den spanischen Nachzügler RCD Mallorca verliehen, wo er Spielpraxis sammeln soll.

Am vergangenen Wochenende geriet der junge Japaner in die Schlagzeilen, allerdings nicht aufgrund seiner Leistung. Kubo spielte die "Nebenrolle" in einer Szene, die in Spanien für Kopfschütteln sorgt.