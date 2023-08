Ein Kroaten-Klub in Bosnien: Das ist LASK-Gegner Zrinjski Mostar

Die Generalprobe ging mit 1:1 in Tirol in die Hose. Am Donnerstag wird es für den LASK erstmals international ernst. Die Linzer treffen auf Zrinjski Mostar, den Meister aus Bosnien und Herzegowina und wollen unbedingt in die Gruppenphase des zweitgrößten UEFA-Bewerbs, wo Gegner wie Liverpool oder AS Roma warten könnten. Der Verlierer des Duells spielt immerhin in der Conference League mit.