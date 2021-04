Bayern-Star Boateng: Ein echter Berliner zieht die Schuhe aus

Zum neunten Mal wird der 76-fache Nationalspieler in diesem Jahr den Meisterteller in die Höhe stemmen. Zweimal gewann er die Champions League, beide Male stand er im Endspiel auch in der Startelf. Während er 2013 beim Sieg gegen Dortmund im Wembley-Stadion noch durchspielte, musste er im Vorjahr wegen einer Blessur früh ausgetauscht werden. Niklas Süle nahm seinen Platz an der Seite von David Alaba ein und vollendete das Werk.

Es war nicht die einzige Blessur Boatengs im Laufe der jüngsten Monate, vor allem auch deshalb – und weil er einer der Topverdiener der Mannschaft ist – wird sein Vertrag nun wohl nicht verlängert. Wohin sein Weg ihn führen wird? Vielleicht zurück auf die Insel. Thomas Tuchel und der FC Chelsea sollen Sympathien für den Routinier hegen. Und in England gilt ein Innenverteidiger mit knapp 33 Jahren durchaus als Spieler im besten Alter. Oder aber zurück zu den Wurzeln. Jerome und Halbbruder Kevin-Prince haben einst angemerkt, ihre Karrieren gemeinsam bei Hertha BSC ausklingen lassen zu wollen.