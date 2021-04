Italiens Fußballer brachten Coronavirus von der WM-Quali mit

In Italien sorgt eine Reihe positiver Corona-Tests bei Fußball-Nationalspielern nach der jüngsten Länderspielpause für Aufregung. Am Dienstag teilte Meister Juventus mit, dass bei Federico Bernardeschi nach dessen Rückkehr von der Nationalmannschaft das Virus festgestellt wurde. Er ist mindestens der siebente Spieler des italienischen Teams. Die Squadra Azzurra hatte gegen Nordirland sowie in Bulgarien und Litauen gespielt.

Dem italienischen Verband zufolge infizierten sich bei der Nationalmannschaft auch fünf Betreuer mit dem Coronavirus. Die Zeitung La Repubblica schrieb am Dienstag von einer Häufung von Corona-Fällen bei der Nationalelf, die zum "Albtraum für die Serie A" werden könnte.

Ebenfalls betroffen sind etwa Bernardeschis Juve-Teamkollege Leonardo Bonucci, Vincenzo Grifo (Freiburg), Alessio Cragno (Cagliari) sowie Alessandro Florenzi und Marco Verratti, die Paris Saint-Germain im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Bayern München am Mittwoch fehlen werden.