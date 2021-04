Zwei Hits in der Champions League mit vielen Hauptdarstellern

Einmal mehr steht er im Mittelpunkt. Vor dem Viertelfinalduell in der Champions League zwischen Manchester City und Dortmund (Dienstag, 21 Uhr) dreht sich wieder alles um Borussia-Stürmer Erling Braut Haaland und dessen mögliche Zukunft bei anderen europäischen Topklubs.

Haalands Vater Alf-Inge und Berater Mino Raiola tourten in der vergangenen Woche durch Europa und klopften bei den größten Fußballadressen an. Unter anderem an die Tür des FC Barcelona. Die Barça-nahe Zeitung Mundo Deportivo berichtet von astronomischen Summen, die die Haaland-Entourage fordert.