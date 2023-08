Ein 13-Jähriger wird der jüngste Fußballprofi in den USA

„Da'vian's Reise mit Republic FC hat gerade erst begonnen. Er ist ein bemerkenswertes Talent, das sich seinem Traum, ein Spitzenspieler zu werden, verschrieben hat“, sagte Klubboss Todd Dunivant. Kimbrough kam 2011 als Elfjähriger nach Sacramento, spielte aber gleich eine Altersklasse höher. In seiner ersten Saison erzielte er in 31 Spielen 27 Tore und führte das U13-Team zu 27 Siegen in Folge.

Zuletzt hinterließ der Angreifer in der U14 und U15 seine Spuren. In zwei Spielzeiten in der MLS NEXT-Liga erzielte er in 81 Spielen 61 Tore. „In den letzten zwei Jahren hat er sein enormes Potenzial unter Beweis gestellt. Unser Ziel ist es, ihn weiterhin zu unterstützen und ihm zu helfen, als Spieler und Mensch zu wachsen“, erklärte Cheftrainer Mark Briggs.