Eigene Comic-Reihe: Ronaldo wird zum Superhelden

Fußballstar Cristiano Ronaldo nimmt es jetzt auch mit Robotern und Außerirdischen auf. Der sowohl für seine Ballkünste als auch seine Selbstvermarktung berühmte Portugiese hat am Samstag eine eigene Comic-Reihe herausgebracht, in der er sich in einen Superhelden verwandelt. Er präsentierte die Reihe "Striker Force 7" im Kurzbotschaftendienst Twitter mit einem animierten Trailer.