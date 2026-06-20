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Fußball-WM 2026

Ecuador gegen Curacao live: So steht es beim WM-Spiel

Ecuador steht nach der Niederlage zum Auftakt in die Fußball-WM 2026 unter Druck. Gegen Curacao (2 Uhr/ live ORF) ist ein Sieg Pflicht.
21.06.2026, 01:30

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FIFA World Cup 2026 - Group E - Ivory Coast vs Ecuador

Ecuador steht nach dem 0:1 zum Auftakt in die Fußball-WM 2026 gegen die Elfenbeinküste bereits im zweiten Spiel unter Druck. Offensiv enttäuschten die Südamerikaner. Das muss gegen den Außenseiter anders werden - insbesondere mit Blick auf das abschließende Gruppenspiel gegen Deutschland ist ein Sieg in Kansas City Pflicht.

Das 1:7 gegen Deutschland klingt deutlich. Aber der krasse Außenseiter Curaçao zeigte zeitweise eine ordentliche Leistung. Wenn man etwas holen will bei dieser WM, dann wahrscheinlich am ehesten gegen die Südamerikaner.

Anpfiff ist um 2 Uhr (live ORF).

Gegner und Spielorte: Was Österreich in Amerika erwartet

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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