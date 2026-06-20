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Fußball-WM 2026

Deutschland gegen Elfenbeinküste live: So steht es beim WM-Spiel

Für Deutschland startet die Fußball-WM 2026 jetzt so richtig. Nach der Gala gegen Curacao wartet mit der Elfenbeinküste (22 Uhr/ live ORF) der erste Gradmesser.
20.06.2026, 21:00

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Nach dem Torfest gegen Curaçao zum Auftakt in die Fußball-WM 2026 kommt auf Deutschland der erste schwere Kontrahent zu. Der Auftrag: Mit einem Sieg wird schon jetzt das Ticket für die K.o.-Runde gelöst. Bundestrainer Julian Nagelsmann kann in Toronto auf seine WM-Stammformation setzen.

Sportlich ist die Elfenbeinküste nach dem 1:0 zum Auftakt gegen Ecuador voll im Soll. Der Fall des Stürmers Elye Wahi sorgt aber für Unruhe. Dem 23-Jährigen wurde zunächst die Einreise nach Kanada verweigert - dann durfte er aber doch zum Team stoßen. Ob ein Zusammenhang wegen möglicher Manipulationsvorwürfe besteht, blieb zunächst offen.

Anpfiff ist um 22 Uhr (live ORF).

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