Deutschland gegen Elfenbeinküste live: So steht es beim WM-Spiel

Nach dem Torfest gegen Curaçao zum Auftakt in die Fußball-WM 2026 kommt auf Deutschland der erste schwere Kontrahent zu. Der Auftrag: Mit einem Sieg wird schon jetzt das Ticket für die K.o.-Runde gelöst. Bundestrainer Julian Nagelsmann kann in Toronto auf seine WM-Stammformation setzen.

Sportlich ist die Elfenbeinküste nach dem 1:0 zum Auftakt gegen Ecuador voll im Soll. Der Fall des Stürmers Elye Wahi sorgt aber für Unruhe. Dem 23-Jährigen wurde zunächst die Einreise nach Kanada verweigert - dann durfte er aber doch zum Team stoßen. Ob ein Zusammenhang wegen möglicher Manipulationsvorwürfe besteht, blieb zunächst offen.

Anpfiff ist um 22 Uhr (live ORF).