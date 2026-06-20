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Deutschland gegen Elfenbeinküste live: So steht es beim WM-Spiel
Für Deutschland startet die Fußball-WM 2026 jetzt so richtig. Nach der Gala gegen Curacao wartet mit der Elfenbeinküste (22 Uhr/ live ORF) der erste Gradmesser.
Nach dem Torfest gegen Curaçao zum Auftakt in die Fußball-WM 2026 kommt auf Deutschland der erste schwere Kontrahent zu. Der Auftrag: Mit einem Sieg wird schon jetzt das Ticket für die K.o.-Runde gelöst. Bundestrainer Julian Nagelsmann kann in Toronto auf seine WM-Stammformation setzen.
Sportlich ist die Elfenbeinküste nach dem 1:0 zum Auftakt gegen Ecuador voll im Soll. Der Fall des Stürmers Elye Wahi sorgt aber für Unruhe. Dem 23-Jährigen wurde zunächst die Einreise nach Kanada verweigert - dann durfte er aber doch zum Team stoßen. Ob ein Zusammenhang wegen möglicher Manipulationsvorwürfe besteht, blieb zunächst offen.
Anpfiff ist um 22 Uhr (live ORF).
Verfolgen Sie hier das Spiel live.
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