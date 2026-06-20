Alles auf Schiene: Posch trainierte mit angefertigter Maske

Das ÖFB-Team trainierte am Samstag Früh um 9.30 Uhr in Santa Barbara, um den Bio-Rhythmus schon auf das Argentinien-Spiel am Montag (12 Uhr Ortszeit/19 Uhr in Österreich) in Dallas einzustellen.

Das heißt: Früher als sonst frühstücken, den Kreislauf früher als gewohnt aktivieren, damit auch die Morgenmuffel im Team hellwach zu Werke gehen können.