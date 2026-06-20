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Fußball

Alles auf Schiene: Posch trainierte mit angefertigter Maske

Nach seinem Kieferbruch trainierte ÖFB-Verteidiger Stefan Posch erstmals mit einer Spezialschiene.
Alexander Strecha und Andreas Heidenreich aus Santa Barbara
20.06.2026, 19:28

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Das ÖFB-Team trainierte am Samstag Früh um 9.30 Uhr in Santa Barbara, um den Bio-Rhythmus schon auf das Argentinien-Spiel am Montag (12 Uhr Ortszeit/19 Uhr in Österreich) in Dallas einzustellen. 

Das heißt: Früher als sonst frühstücken, den Kreislauf früher als gewohnt aktivieren, damit auch die Morgenmuffel im Team hellwach zu Werke gehen können.

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Stefan Posch trug beim Frühtraining am Samstag Maske

Zähne zusammenbeißen

Die Frage aller Fragen: Trägt Stefan Posch nach seinem Kieferbruch die eigens in Phoenix angefertigte Maske? 

Die Antwort gab der Verteidiger, als er nicht mit einer Vollvisiermaske, sondern mit einer Kieferschienen zum Aufwärmen erschien. Posch will unbedingt spielen, falls es die Schmerzen zulassen. Er wird auf die Zähne beißen.

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Nach dem Training packte der ÖFB-Tross zusammen und begab sich schon mit dem Flugzeug von Santa Barbara nach Dallas, wo man am Sonntag das Abschlusstraining absolviert.

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kurier.at, cg  | 

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