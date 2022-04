Dynamo Kiew verliert bei der emotionalen Rückkehr

Ursprünglich hätte die Partie am 2. März in Kiew stattfinden sollen. Der russische Angriff eine Woche zuvor verhinderte eine Austragung. Vor dem Anpfiff kamen die Dynamo-Spieler in Ukraine-Flaggen gehüllt aufs Feld, es folgte eine Schweigeminute für die Opfer des Krieges. Das U-19-Team von Kiew weilt seit Ende März in Bukarest und bereitete sich dort auf die Partie vor. Auch die Dynamo-Profis trainieren dank einer Sondergenehmigung in der rumänischen Hauptstadt.

Kiew lief ab der zweiten Minute einem Rückstand hinterher, lag zur Pause 0:2 zurück. Nach dem Seitenwechsel gelang der Anschlusstreffer. Im Viertelfinale trifft Sporting nun auf den Stadtrivalen Benfica Lissabon. Der Sieger bekommt das letzte Ticket für das Finalturnier in Nyon. Dort wartet Juventus. Das andere Halbfinale bestreiten Salzburg und Atlético Madrid (22. April).