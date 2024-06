Was Düsseldorf zur Kultstadt macht: Zwei Österreicher erinnern sich

Robert Almer wird sogar am Sonntag mit dem Auto anreisen und in der Merkur-Spielarena den Österreichern die Daumen drücken. „Heute verfolge ich das Nationalteam ja wie ein Fan.“ Almer blickt gerne zurück. „Es sind schöne Erinnerungen, weil Düsseldorf meine erste Station außerhalb von Österreich war. Noch dazu haben wir den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Die Euphorie hat damals viel bewirkt, die Fans waren offen und positiv, es war eine coole Zeit.“