Dritter Sieg im dritten Spiel: ÖFB-Damen schießen Luxemburg ab

Österreichs Frauen-Fußballnationalteam hat den perfekten Start in die Qualifikation für die WM 2023 fortgesetzt. Das ÖFB-Team besiegte am Freitag in Wr. Neustadt Luxemburg 5:0 (2:0) und feierte im dritten Spiel den dritten Kantersieg.

Die Österreicherinnen übernahmen zumindest für einen Tag die Führung der Gruppe D vor England, das am Samstag Nordirland zu Gast hat. Für Doppeltorschützin Nicole Billa und Co. geht es am Dienstag (20:00 Uhr/ORF-Sport+) in Nordirland weiter.

Nach den Auswärtssiegen gegen die Außenseiter Lettland (8:1) und Nordmazedonien (6:0) war die hoch favorisierte Auswahl von Teamchefin Irene Fuhrmann auch im ersten Heimspiel drückend überlegen. Das Geschehen spielte sich fast nur in der Hälfte der Luxemburgerinnen ab, Torfrau Manuela Zinsberger, die vor der Partie von der APA für die Wahl zur Fußballerin des Jahres 2020 geehrt worden war, musste nur bei gelegentlichen Rückpässen und einer abgerissenen Flanke (39.) eingreifen.