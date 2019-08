Dritte Bilanz vor der Trennung: Rapid profitiert von Salzburg

Der KURIER lässt auch in dieser Saison, in der die Bundesliga erneut nach 22 Runden in eine Meister- und eine Qualifikationsgruppe geteilt wird, am Montag das jeweilige Wochenende Revue passieren. Was fiel in der zweiten Runde positiv auf, was hingegen negativ?

+ Salzburger Naturgewalt: Bei Red Bull spielten schon viele ausgezeichnete Stürmer: Alexander Zickler, Marc Janko, Alan, Jonatan Soriano, Munas Dabbur – um nur die torgefährlichsten Spieler zu nennen. Aber Erling Braut Haaland hat das Zeug, um sie alle in den Schatten zu stellen. Gegen den WAC zeigte der erst 19-jährige Norweger, was alles in ihm steckt. Seine drei Tore waren nur das I-Tüpfelchen auf einer perfekten Leistung.