Dramatisches Finale: WSG Tirol und WAC fixieren die Meistergruppe

Der WAC und WSG Tirol haben in einer hochdramatischen letzten Grunddurchgangs-Runde die letzten Tickets für die Meistergruppe der Bundesliga gelöst. Die Kärntner gewannen bei der Austria 5:3 und sind als Fünfter im oberen Play-off dabei. Die Wattener fixierten mit einem Heim-1:1 gegen Rapid Platz sechs, weil Hartberg im eigenen Stadion gegen St. Pölten in der 94. Minute den Ausgleich zum 3:3 kassierte. Die Steirer müssen nun in der Qualifikationsgruppe weiterspielen.

Der SCR Altach behielt in Vorarlberg gegen die SV Ried mit 2:1 die Oberhand. Schlusslicht Admira und Sturm Graz trennten sich mit einem torlosen Unentschieden. Bereits am Samstag hatte Spitzenreiter Red Bull Salzburg einen 1:0-Auswärtssieg gegen den Dritten LASK eingefahren. Die "Bullen" starten am Oster-Wochenende mit einem Vier-Punkte-Vorsprung auf den Zweiten Rapid in die Meistergruppe.