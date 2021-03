Salzburg-Sieg im Hit: Der LASK machte einen Fehler zu viel

Nach der Pause hatten die Gäste das Spiel besser im Griff als davor. Damit ging aber auch die hohe Qualität aus der ersten Hälfte flöten. Der LASK brauchte lange, um wieder in die Nähe des Salzburger Tores zu kommen. Bei den wenigen Schüssen war aber der im Nationalteam ausgebootete Keeper Cican Stankovic zur Stelle.

Stangenköpfler

Die Salzburger kamen danach dem 2:0 auch näher als der LASK dem Ausgleich. Aaronson hatte aber Pech, als er einen Kristensen-Schuss per Haarschopf an die Stange verlängerte (72.). Es blieb trotzdem beim bereits fünften Erfolg in Folge für die Salzburger gegen die Linzer, die zu wenig aus ihren wenigen Chancen machten und in der Defensive einen Fehler zu viel begingen.